Семиклассник устроил погоню на угнанной иномарке в Ленобласти

Ранее сотрудники полиции оштрафовали мужчину, который не остановился по требованию сотрудников ГАИ в Подмосковье. За ним устроили погоню с последующей стрельбой по колесам. Только после этого мужчина нажал на тормоз своего автомобиля. В отношении правонарушителя составили протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, а машину конфисковали.