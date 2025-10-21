Ричмонд
Семиклассник устроил погоню на угнанной иномарке в Ленобласти

Семиклассник устроил погоню на угнанной иномарке в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным правоохранителей, 14-летний парень гулял с друзьями, когда обнаружил на парковке Audi A4 с ключом в замке зажигания. Вместе с компанией он решил прокатиться.

Об угоне автомобиля заявил сам владелец иномарки: спустя несколько часов экипаж ДПС заметил машину. При этом школьник не реагировал на требования полицейских остановиться и попытался скрыться на большой скорости. Вместе с ним в салоне автомобиля сидели четверо его приятелей в возрасте 14−17 лет.

Чтобы остановить угонщика, полицейским пришлось применить табельное оружие. Всех парней доставили в отделение, возбуждено уголовное дело.

— В результате применения табельного оружия пострадавших нет, — отметили в Telegram-канале полиции Санкт-Петербурга.

Ранее сотрудники полиции оштрафовали мужчину, который не остановился по требованию сотрудников ГАИ в Подмосковье. За ним устроили погоню с последующей стрельбой по колесам. Только после этого мужчина нажал на тормоз своего автомобиля. В отношении правонарушителя составили протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, а машину конфисковали.