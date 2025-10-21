Ричмонд
В Самаре вечером 20 октября горел областной наркодиспансер

В Самаре будут разбираться в причинах пожара в наркодиспансере.

Источник: Комсомольская правда

В Самарском областном наркологическом диспансере вечером 20 октября произошел пожар. О ЧП в здании на Южном шоссе, 18 стало известно в 22.57, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

«На месте вызова горел матрас на площади 0,2 квадратных метра», — уточнила пресс-служба ведомства.

На вызов в наркодиспансер отправились семь человек и две единицы техники. Но матрас успели потушить еще до того, как они приехали. Что стало причиной пожара, был ли это поджог, будут выяснять.

20 октября в пожаре в Нефтегорском районе погибла женщина из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Также в Самарской области произошел пожар на подстанции Толкай, его причиной мог стать поджог.