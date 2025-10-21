Более 50 мигрантов выдворили из РФ после рейда в Нижнем Новгороде

Оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2025» провели сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с оперативниками полиции, полком ППС при силовой поддержке ОМОН в Нижнем Новгороде с 13 по 18 октября, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.