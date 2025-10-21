Более 50 мигрантов выдворили из РФ после рейда в Нижнем Новгороде

Оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2025» провели сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с оперативниками полиции, полком ППС при силовой поддержке ОМОН в Нижнем Новгороде с 13 по 18 октября, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.
Проверено более 30 объектов: рынки, торгцентры, точки нестационарной торговли, места проживания и пребывания иностранных граждан.
Выявлено 139 нарушений миграционного законодательства. В отношении 77 иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях.
Принято решение об административном выдворении в отношении 51 иностранца, 30 иностранным гражданам запрещен въезд на территорию РФ.