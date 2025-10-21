Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 50 мигрантов выдворили из РФ после рейда в Нижнем Новгороде

30 иностранцам запрещен въезд на территорию России.

Источник: Время

Оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2025» провели сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с оперативниками полиции, полком ППС при силовой поддержке ОМОН в Нижнем Новгороде с 13 по 18 октября, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

Проверено более 30 объектов: рынки, торгцентры, точки нестационарной торговли, места проживания и пребывания иностранных граждан.

Выявлено 139 нарушений миграционного законодательства. В отношении 77 иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях.

Принято решение об административном выдворении в отношении 51 иностранца, 30 иностранным гражданам запрещен въезд на территорию РФ.