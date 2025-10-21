Пропавшую на Иремеле туристку будут искать с помощью вертолета

Для поисков пропавшей на горе Большой Иремель Полины Захаровой из Челябинской области планируют применить вертолет. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
Женщину ищут уже 4-ые сутки. Изначально поисками занимались спасатели и сотрудники МВД из Челябинской области, однако на третий день они попросили помощи у коллег из Башкирии. Сейчас туристку ищут более 50 человек, задействовано 13 единиц техники и беспилотники.
Напомним, 43-летняя туристка пропала в районе горы Большой Иремель 18-го октября. Она отправилась на вершину вместе с группой, однако в какой-то момент решила продолжить путь самостоятельно.