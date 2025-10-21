Маршруты поездов изменили в Ленинградской и Псковской областях

Маршрут и расписание некоторых пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях временно изменены по техническим причинам. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
— Будет изменен маршрут следования поездов № 810 «Ласточка» Псков — Санкт-Петербург и № 809 «Ласточка» Санкт-Петербург — Псков. Поезда проследуют через станции Батецкая, Дно. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится, — говорится в Telegram-канале ЖД.
Уточняется, что пригородный поезд № 6507 Луга — Псков также проследует измененным маршрутом через станцию Дно.
21 августа семь поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно, задерживались. Изменения в графике варьировались от одного до пяти часов. Изменение расписания затронуло поезда, направляющиеся из Москвы в Симферополь, Феодосию и Севастополь.
Стало известно, что РЖД собираются провести оптимизацию численности аппарата управления холдинга. В рамках этого процесса планируется сократить вакансии и ограничить прием новых сотрудников.