Под Краснокамском нашли разлив нефти на площади 302 квадратных метра

Росприроднадзор провел осмотр территории и отобрал пробы.

Источник: Комсомольская правда

На телефон дежурного Западно-Уральского управления Росприроднадзора 16 октября поступила тревожная информация от ЕДДС Краснокамского округа. В Единой диспетчерской службе сообщили о разливе нефтесодержащей жидкости на окраине города.

Сотрудники Росприроднадзора выехали на место ЧП. Они провели осмотр территории и отобрали пробы. Площадь загрязнения составила 302 кв. метра.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам анализа будут приняты меры в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.