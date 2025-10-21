Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновились после обнаружения новых улик

Напомним, что В конце сентября в Красноярском крае, во время туристической поездки к скале Буратинка, исчезла семья Усольцевых: Ирина (48 лет), Виктор (64 года) и их пятилетняя дочь. Их автомобиль нашли на месте, но самих людей обнаружить не удалось. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая нападение диких зверей, криминальный след и даже инсценировку исчезновения с целью выезда за рубеж. Блогер, принимавший участие в поисках, обратил внимание на близость района пропажи к границе с Монголией. По его мнению, у семьи могло быть около двух дней, чтобы пересечь границу до начала активных поисков. Это теоретически позволяло им покинуть страну и перебраться в США, используя поддельные документы.