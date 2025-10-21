Ричмонд
В Ленобласти пятеро подростков угнали машину и вынудили ДПС стрелять

За рулем находился 14-летний семиклассник.

Источник: Аргументы и факты

В Ленобласти 14-летний семиклассник угнал легковушку и катал четырех друзей-подростков, пока их не остановили правоохранители, устроив погоню со стрельбой. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Предварительно установлено, что школьник, прогуливаясь в компании знакомых в возрасте 14−17 лет, обнаружил на парковке возле дома 10 на Ропшинском шоссе в деревне Яльгелево Audi A4 с ключом в замке зажигания и решил прокатить друзей», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 16-летний подросток, будучи пьяным, сел за руль легковушки и допустил ДТП, в результате которого погибла девочка-пассажирка и еще трое несовершеннолетних пострадали.