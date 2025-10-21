В Ленобласти пятеро подростков угнали машину и вынудили ДПС стрелять

«Предварительно установлено, что школьник, прогуливаясь в компании знакомых в возрасте 14−17 лет, обнаружил на парковке возле дома 10 на Ропшинском шоссе в деревне Яльгелево Audi A4 с ключом в замке зажигания и решил прокатить друзей», — рассказали в ведомстве.