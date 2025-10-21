Пожар в Давлекановском районе Башкирии унес жизнь мужчины

В ночь на вторник, 21 октября, в селе Политотдел Давлекановского района загорелся жилой дом. Информация о возгорании поступила в Центр обработки вызовов Системы-112.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные и спасатели. Несмотря на оперативные действия, спасти одного из жильцов дома не удалось. По предварительной информации, в результате пожара погиб мужчина.
