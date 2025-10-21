В Пермском крае девушка головой выбила зуб соцработнице возле бара

Как выяснилось, на протяжении трёх месяцев социальная работница переживала из-за своего внешнего вида: женщина волновалась при контакте с людьми и прятала лицо под медицинской маской, чтобы не отвечать на вопросы про ситуацию с зубом. Во время протезирования и лечения, которые обошлись в 17 тысяч рублей, у пострадавшей проявилась шепелявость, проблемы с питанием, а новые коронки стали натирать губу. Ударившую её девушку признали виновной по статье КоАП РФ «Побои», а также обязали компенсировать моральный вред и расходы на лечение. Всего с нападавшей было решено взыскать порядка 44 тысяч рублей. Взысканием этих денег занялись судебные приставы по Ильинскому округу и Орджоникидзевскому району Перми. В нужный срок деньги не поступили.