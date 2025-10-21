В Пермском крае девушка головой выбила зуб соцработнице возле бара

Девушка головой выбила зуб социальной работнице возле бара в Пермском крае, сообщает краевое ГУФССП.
Конфликт между 40-летней соцработницей и 31-летней девушкой случился возле одного из заведений в посёлке Ильинском. Во время ссоры молодая пермячка ударила свою соперницу головой в лицо и выбила ей один из зубов. Травма принесла пострадавшей не только физические, но и моральные проблемы, за которые она решила взыскать компенсацию.
Как выяснилось, на протяжении трёх месяцев социальная работница переживала из-за своего внешнего вида: женщина волновалась при контакте с людьми и прятала лицо под медицинской маской, чтобы не отвечать на вопросы про ситуацию с зубом. Во время протезирования и лечения, которые обошлись в 17 тысяч рублей, у пострадавшей проявилась шепелявость, проблемы с питанием, а новые коронки стали натирать губу. Ударившую её девушку признали виновной по статье КоАП РФ «Побои», а также обязали компенсировать моральный вред и расходы на лечение. Всего с нападавшей было решено взыскать порядка 44 тысяч рублей. Взысканием этих денег занялись судебные приставы по Ильинскому округу и Орджоникидзевскому району Перми. В нужный срок деньги не поступили.
«Было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Также судебный пристав арестовал счета неплательщицы в банках, обратил взыскание на получаемую заработную плату и запретил ей совершать регистрационные действия с двумя квартирами. В результате проведенной работы взыскательница получила причитающуюся ей компенсацию», — заключили в ГУФССП по Пермскому краю.