Воспитание или садизм? В Узбекистане тренер MMA бьёт детей палкой и выкладывает видео в Instagram

При этом под этими видео — сотни тысяч просмотров и десятки одобрительных комментариев.
Общество разделилось.
Пользователи сети резко разделились на два лагеря. Одни уверяют, что «именно так рождаются настоящие чемпионы и мужчины», а другие называют происходящее откровенным насилием и садизмом, уверяя, что подобная «закалка» калечит психику детей и несёт долгосрочные травмы.
Некоторые пользователи отмечают, что не хотят поддерживать подобное «воспитание», но в то же время опасаются, что из-за этого резонанса власти могут просто закрыть все спортивные секции и кружки, как это не раз происходило ранее в стране. Они подчеркивают: ситуация требует обсуждения, но не радикальных запретов.
Многие пишут, что такие случаи единичны, и происходят исключительно с трудными подростками. По мнению этих комментаторов, не стоит масштабировать и судить всю работу тренера по отдельным видео.
Эксперт в области коммуникаций и независимый PR-консультант Мадина Рузматова раскритиковала методы тренера.
«В Узбекистане тренер MMA бьет детей палкой, по просьбе родителей, снимает это на видео и набирает сотни тысяч просмотров и сотни одобрительных комментариев. Потом эти несчастные мальчишки вырастут с дикой травмой насилия, и непредсказуемо куда эта травма их приведет, в то, чтобы бить женщин например, или в тюрьмы», — написала она.
По её словам, этот человек никогда не должен больше тренировать. Невозможно спокойно смотреть как эти дети плачут. Их родители должны получить или лишение прав или серьезные штрафы и расследование.
Журналист и блогер Али Каххоров отметил, что подобная практика имеет глубокие корни.
«Так сложилось исторически, что в коракузском широком понимании ребенок не человек, а собственность и источник проблем. Надежная воспитательная практика одна — избивать свое и чужое чадо как животное. Как итог — вырастают сломанные, травмированные и безвольные люди», — отметил он.
По его словам, тренер бьет жестко, с угрозами что будет хуже и при этом гордится своими практиками, выкладывает видео в инстаграм.
«Хотелось бы, чтобы ответственные органы приняли соответствующие меры к родителям и тренеру, провели проверку в его зале», — написал он.
Эта история — не только про одного тренера. Она — про всю систему, где насилие над детьми всё ещё воспринимается частью общества как «нормальное» воспитание. Как быть — поддерживать такие методы или ставить под сомнение их эффективность и безопасность? Где проходит граница между жёсткой дисциплиной и насилием? Что думаете об этом вы?