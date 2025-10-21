Воспитание или садизм? В Узбекистане тренер MMA бьёт детей палкой и выкладывает видео в Instagram

Эта история — не только про одного тренера. Она — про всю систему, где насилие над детьми всё ещё воспринимается частью общества как «нормальное» воспитание. Как быть — поддерживать такие методы или ставить под сомнение их эффективность и безопасность? Где проходит граница между жёсткой дисциплиной и насилием? Что думаете об этом вы?