В ЖК «Гулливер» в Перми, где нашли части тела, хотят поставить решётки

Жильцы дома в Перми, под окнами которого 20 октября нашли части тела женщины, обсуждают возможность установки решёток на общих балконах верхних этажей, сообщила perm.aif.ru одна из местных жительниц.
По словам собеседницы perm.aif.ru, жителей дома по адресу Революции, 52 В (входит в ЖК «Гулливер») беспокоит, что на территорию и в само здание может попасть практически кто угодно. Это может кончиться трагически: ранее СМИ сообщали, что женщина, чьё тело с признаками повреждений от падения с высоты нашли возле дома, проживала не в нём, а в пермском микрорайоне Крохалева — как и зачем она попала в одну из высоток «Гулливера», пока достоверно неизвестно.
Жители 25-этажки полагают, что установка защитных решёток на общих балконах верхних этажей поможет предотвратить подобные трагические происшествия. Появилось также предложение разместить в этих зонах информацию о телефоне доверия для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.