В ЖК «Гулливер» в Перми, где нашли части тела, хотят поставить решётки

По словам собеседницы perm.aif.ru, жителей дома по адресу Революции, 52 В (входит в ЖК «Гулливер») беспокоит, что на территорию и в само здание может попасть практически кто угодно. Это может кончиться трагически: ранее СМИ сообщали, что женщина, чьё тело с признаками повреждений от падения с высоты нашли возле дома, проживала не в нём, а в пермском микрорайоне Крохалева — как и зачем она попала в одну из высоток «Гулливера», пока достоверно неизвестно.