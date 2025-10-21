В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче телефонных номеров

В июле в России одобрили закон, устанавливающий ответственность за организацию деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства. За участие в данной деятельности предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. За организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации в интернете, грозит штраф до 700 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.