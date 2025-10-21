«Трудоустроила знакомых, которые не работали»: начальница незаконно получала зарплату за двоих сотрудников

В Иркутске сотрудницу медучреждения обвиняют в мошенничестве. Начальница отдела кадров фиктивно трудоустроила двух подруг своей дочери, которые в действительности не работали, но в штате числились. Таким образом обвиняемая получала за них зарплату в течение нескольких лет. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
— В результате ее действий региональному бюджету причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.
По месту работы и жительства задержанной были проведены обыски. Следствие настаивало на заключении обвиняемой под стражу, но суд решил назначить ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии женщина пять месяцев получала пенсию умершей соседки.