«Трудоустроила знакомых, которые не работали»: начальница незаконно получала зарплату за двоих сотрудников

В Иркутске сотрудницу медучреждения обвиняют в мошенничестве. Начальница отдела кадров фиктивно трудоустроила двух подруг своей дочери, которые в действительности не работали, но в штате числились. Таким образом обвиняемая получала за них зарплату в течение нескольких лет. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.