Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Трудоустроила знакомых, которые не работали»: начальница незаконно получала зарплату за двоих сотрудников

В Иркутске сотрудницу медучреждения обвиняют в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске сотрудницу медучреждения обвиняют в мошенничестве. Начальница отдела кадров фиктивно трудоустроила двух подруг своей дочери, которые в действительности не работали, но в штате числились. Таким образом обвиняемая получала за них зарплату в течение нескольких лет. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

— В результате ее действий региональному бюджету причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.

По месту работы и жительства задержанной были проведены обыски. Следствие настаивало на заключении обвиняемой под стражу, но суд решил назначить ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии женщина пять месяцев получала пенсию умершей соседки.