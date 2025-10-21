В Москве за госизмену задержали россиянина, передавшего Киеву данные о военных объектах

«Федеральной службой безопасности в Москве задержан гражданин России 1999 г. р., подозреваемый в совершении государственной измены», — отметили в ЦОС. По данным ФСБ, после начала специальной военной операции фигурант осуществил сбор и передачу посредством мессенджера Telegram сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов Министерства обороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края, а также предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов.
ФСБ сообщили, что россиянин еще в 2019—2020 годах выезжал на территорию Украины, где принимал участие в политических акциях, инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ.
Следственным отделом УФСБ России по г. Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
ФСБ России в очередной раз напомнила о том, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. В ФСБ призвали к бдительности и нетерпимости к таким провокациям в интернете во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность.