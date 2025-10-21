В Москве за госизмену задержали россиянина, передавшего Киеву данные о военных объектах

ФСБ России в очередной раз напомнила о том, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. В ФСБ призвали к бдительности и нетерпимости к таким провокациям в интернете во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность.