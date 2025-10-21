Ричмонд
ФСБ задержала в Москве россиянина, передавшего Киеву сведения о ПВО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Москве россиянина, передавшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Москве россиянина, передавшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

20 октября ФСБ задержала в Ставропольском крае мужчину, готовившего теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа. Во время обысков у мужчины изъяли прекурсоры, необходимые для сборки взрывного устройства.

До этого в Крыму арестовали двух членов женской ячейки международной террористической организации. Возбуждены уголовные дела.

ФСБ заявила о задержании жительницы Донецка, которую подозревают в передаче сведений украинским кураторам и в хранении компонентов взрывного устройства. Фигурантка изъяла из ранее устроенного тайника контейнер с компонентами самодельного взрывного устройства.

Новость дополняется.