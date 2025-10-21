Ричмонд
В Москве за госизмену задержали мужчину, передававшего Украине сведения о ПВО

Фигурант дела передавал сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В Москве задержан гражданин России, который передал украинской стороне данные о системах противовоздушной обороны в Подмосковье и Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении от ФСБ.

Мужчина передавал украинским кураторам координаты для наведения ракет и беспилотников. Возбуждено дело о государственной измене, которое сейчас расследуется. Позже ведомство расскажет о подробностях дела о госизмене. Нужно отметить, что в России по этой статье предусмотрено максимальное наказание — до 25 лет лишения свободы.