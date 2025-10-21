Уфимский «Салават Юлаев» готовится к ответному матчу с «Трактором»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» готовится к ответной встрече с челябинским «Трактором», которая пройдет сегодня в Уфе. На этот раз уфимцы будут играть на домашнем льду и постараются взять реванш за недавнее поражение.
Напомним, что предыдущий матч между этими командами состоялся 18 октября в Челябинске и завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Интересно, что в составе челябинской команды выступают два бывших игрока «Салавата Юлаева» — защитник Джошуа Ливо и нападающий Александр Кадейкин, которые ранее успешно играли за уфимский клуб.
