Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число отравившихся в Улан-Удэ выросло до 121

УЛАН-УДЭ, 21 октября. /ТАСС/. Число отравившихся продукцией в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ выросло с 89 до 121. Об этом сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодня зарегистрирован 121 случай, из них 66 детей. Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей», — сообщил собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).