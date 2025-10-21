Число отравившихся в Улан-Удэ выросло до 121

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).