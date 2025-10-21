В ХМАО сборщик шишек застрелил человека в лесу, спутав его с медведем

Около 17 часов собака, увидев кого-то в лесу, начала лаять. Мужчина подумал, что в чаще медведь, и выстрелил. В действительности же в 120 метрах от него находился 35-летний мужчина, который тоже собирал кедровые шишки. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки он скончался на месте.