Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО сборщик шишек застрелил человека в лесу, спутав его с медведем

Погибшим оказался 35-летний мужчина, собиравший кедровые шишки.

Источник: Аргументы и факты

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) сборщик шишек случайно застрелил человека в лесу, спутав его с медведем. Об этом сообщает местный СК.

Инцидент произошел 14 октября. Днем 33-летний житель Сургутского района собирал кедровые шишки в лесу в Октябрьском районе. Он был со своей собакой лайкой. С собой у мужчины имелось заряженное охотничье ружье.

Около 17 часов собака, увидев кого-то в лесу, начала лаять. Мужчина подумал, что в чаще медведь, и выстрелил. В действительности же в 120 метрах от него находился 35-летний мужчина, который тоже собирал кедровые шишки. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее стало известно, что в Приморье врачи спасли мужчину, на которого второй раз напал медведь.