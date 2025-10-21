В ХМАО сборщик шишек застрелил человека в лесу, спутав его с медведем

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) сборщик шишек случайно застрелил человека в лесу, спутав его с медведем. Об этом сообщает местный СК.
Инцидент произошел 14 октября. Днем 33-летний житель Сургутского района собирал кедровые шишки в лесу в Октябрьском районе. Он был со своей собакой лайкой. С собой у мужчины имелось заряженное охотничье ружье.
Около 17 часов собака, увидев кого-то в лесу, начала лаять. Мужчина подумал, что в чаще медведь, и выстрелил. В действительности же в 120 метрах от него находился 35-летний мужчина, который тоже собирал кедровые шишки. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки он скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
