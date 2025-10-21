Количество отравившихся в Улан-Удэ выросло до 121 человека

Количество отравившихся продукцией магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ увеличилось с 89 до 121 человека. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. По их данным, среди пострадавших 66 детей, а в больницы госпитализировано 67 человек, включая 40 детей.