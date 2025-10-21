Количество отравившихся в Улан-Удэ выросло до 121 человека

Количество отравившихся продукцией магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ увеличилось с 89 до 121 человека. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. По их данным, среди пострадавших 66 детей, а в больницы госпитализировано 67 человек, включая 40 детей.
По информации ведомства, следственные органы возбудили уголовное дело по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Дело касается цеха готовой пищевой продукции, откуда продукты поступали на прилавки магазинов.
Сейчас правоохранители продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, включая количество пострадавших и причины массового отравления, передает ТАСС.
По данным министра здравоохранения региона Евгении Лудуповой, люди отравились онигири и шаурмой. В ведомстве подчеркнули, что весь персонал Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой помощи был мобилизован для устранения последствий происшествия.
Задержана заведующая производством цеха, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, отметили в следствии.