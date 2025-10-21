Ричмонд
В Омске пожарные не смогли подъехать к горящему дому из-за машин

Омские пожарные спасли 11 человек.

Источник: МЧС РФ

В ночь на 21 октября в Кировском округе Омска произошел серьезный пожар в многоквартирном доме. Возгорание случилось на 12 этаже, и из-за открытой двери в квартире пламя быстро распространилось в подъезд. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

Пожарные столкнулись с трудностями — техника не смогла подъехать к дому из-за припаркованных машин. Спасателям пришлось вручную прокладывать длинную магистральную линию. Они эвакуировали 11 человек, включая четверых детей, а также проверили квартиру маломобильной пенсионерки.

Огнеборцы работали в условиях сильного задымления, вскрывая двери в квартиры, где люди не могли самостоятельно выйти. Пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. Всего в операции участвовали 35 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.