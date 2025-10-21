В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче телефонных номеров

Злоумышленник начал незаконную работу после предложения своего знакомого. Подозреваемый посещал офисы операторов связи, где заключал договоры на оказание услуг связи. При этом фигурант делал это с помощью липовых документов. После получения абонентских номеров житель Химок предоставлял их третьим лицам. Кураторы злоумышленника обещали платить ему по девять тысяч рублей за каждое успешно выполненное задание. Правоохранители задержали подозреваемого. У него нашли предметы, свидетельствующие о незаконной деятельности. Силовики также ищут соучастников преступления.