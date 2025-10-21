Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче телефонных номеров

Сотрудники правоохранительных органов возбудили первое уголовное дело в Москве по факту организации незаконной деятельности по передаче абонентских номеров. Под эту статью попал житель подмосковных Химок. Об этом во вторник, 21 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили первое уголовное дело в Москве по факту организации незаконной деятельности по передаче абонентских номеров. Под эту статью попал житель подмосковных Химок. Об этом во вторник, 21 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— 1 сентября текущего года вступила в силу новая статья Уголовного кодекса Российской Федерации — 274.4 «Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации». Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено первое уголовное дело, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленник начал незаконную работу после предложения своего знакомого. Подозреваемый посещал офисы операторов связи, где заключал договоры на оказание услуг связи. При этом фигурант делал это с помощью липовых документов. После получения абонентских номеров житель Химок предоставлял их третьим лицам. Кураторы злоумышленника обещали платить ему по девять тысяч рублей за каждое успешно выполненное задание. Правоохранители задержали подозреваемого. У него нашли предметы, свидетельствующие о незаконной деятельности. Силовики также ищут соучастников преступления.

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенников с кражей номеров. Аферисты предоставляют сотрудникам операторов связи поддельные документы. Понять, что номер украли, все же можно. Если наблюдаются признаки сбоя в работе интернета, а также звонков и сообщений, есть вероятность, что это дело рук мошенников.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше