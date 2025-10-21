В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче телефонных номеров

Сотрудники правоохранительных органов возбудили первое уголовное дело в Москве по факту организации незаконной деятельности по передаче абонентских номеров. Под эту статью попал житель подмосковных Химок. Об этом во вторник, 21 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— 1 сентября текущего года вступила в силу новая статья Уголовного кодекса Российской Федерации — 274.4 «Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации». Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено первое уголовное дело, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Злоумышленник начал незаконную работу после предложения своего знакомого. Подозреваемый посещал офисы операторов связи, где заключал договоры на оказание услуг связи. При этом фигурант делал это с помощью липовых документов. После получения абонентских номеров житель Химок предоставлял их третьим лицам. Кураторы злоумышленника обещали платить ему по девять тысяч рублей за каждое успешно выполненное задание. Правоохранители задержали подозреваемого. У него нашли предметы, свидетельствующие о незаконной деятельности. Силовики также ищут соучастников преступления.
Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенников с кражей номеров. Аферисты предоставляют сотрудникам операторов связи поддельные документы. Понять, что номер украли, все же можно. Если наблюдаются признаки сбоя в работе интернета, а также звонков и сообщений, есть вероятность, что это дело рук мошенников.