Житель Смолевичей продал BMW X5, а потом угнал его у нового хозяина. Теперь 25-летний местный житель, ранее не имевший проблем с законом, предстанет перед судом по обвинению в краже авто. Подробности сообщило агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.
Предприимчивый молодой человек, зарабатывавший перепродажей автомобилей, в июне 2025 года выставил на продажу свой BMW X5 2016 года выпуска. Вскоре с ним связался иностранец, предложивший обмен на два аналогичных автомобиля. Сделка состоялась, и стороны обменялись транспортными средствами.
Однако, как выяснилось позже, обвиняемый отдал покупателю только два из трех ключей от BMW. Обнаружив этот факт, молодой человек разработал план по возвращению внедорожника. Зная, что новый владелец паркует автомобиль на улице Неманской, житель Смолевичей ночью приехал на такси, спокойно открыл машину имеющимся ключом, завел двигатель и угнал ее.
Угнанный BMW он планировал продать через знакомого в Москве, который передал ему аванс в размере 495 тысяч российских рублей. Вернувшись в Минск, смолевичанин получил звонок от потерпевшего, сообщившего об угоне и обращении в полицию. Но только выразил сочувствие пострадавшего, умолчав о своей роли в его потере.
Помимо автомобиля, в салоне находились личные вещи и деньги потерпевшего — 3000 рублей и 600 долларов, которые угонщик также присвоил.
Через два дня подозреваемый был задержан.
«Ему предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже) в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205 УК, санкция которой — лишение свободы на срок от 3 до 12 лет со штрафом», прокомментировал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, заявив при этом, что совершил кражу из мести, так как приобретенные в результате обмена автомобили оказались в плохом состоянии.
На момент публикации большая часть ущерба (около 85 тысяч рублей) им была возмещена. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 94 тысяч рублей. До суда ему избрана мера пресечения в виде личного поручительства.
