Верховный суд Татарстана приговорил лидера ОПГ «Кинопленка» к 20 годам колонии

Суд признал его виновным и приговорил к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в 900 тысяч рублей. Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Эльфат не признает вину. С его слов, он никогда не был преступником, а просто занимался бизнесом.