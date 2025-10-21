Верховный суд Татарстана приговорил лидера ОПГ «Кинопленка» к 20 годам колонии

По версии следствия он руководил «бригадой» и отдавал приказы на убийства конкурентов. Ранее прокурор запросила для Ильфатея 24 года колонии строгого режима.
Суд признал его виновным и приговорил к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в 900 тысяч рублей. Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Эльфат не признает вину. С его слов, он никогда не был преступником, а просто занимался бизнесом.
В розыск Ильфатея объявили еще в далеком 2007 году. Его задержали 26 ноября 2023 года в Ростове-на-Дону. По некоторым данным, в этом городе он жил под другим именем, создал семью и воспитывал ребенка.