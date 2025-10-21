Во Владивостоке у учителя школы выявили туберкулез

«В администрации города состоялось заседание штаба при участии всех компетентных надзорных ведомств по причине выявления случая туберкулеза у педагога школы № 82 в корпусе на улице Снеговой. Ситуация стала известна во время нахождения учителя на больничном. Благодаря своевременному выявлению, угрозы распространения заболеваемости среди учащихся и персонала нет», — говорится в сообщении.