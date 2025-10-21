Ричмонд
Омичку отправили в колонию за оправдание терроризма

Женщина разместила в интернете комментарии, поддерживающие террористическую деятельность, и была осуждена за пропаганду терроризма.

Источник: Om1 Омск

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жительнице Омской области, признав её виновной в публичном оправдании терроризма. Омичка размещала комментарии в телеграм-каналах, в которых оправдывала террористическую деятельность и высказывалась против специальной военной операции Российской Федерации.

Суд приговорил её к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Также омичку лишили права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете, на форумах, в группах и чатах, включая мессенджеры, на срок три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.