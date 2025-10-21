Омичку отправили в колонию за оправдание терроризма

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жительнице Омской области, признав её виновной в публичном оправдании терроризма. Омичка размещала комментарии в телеграм-каналах, в которых оправдывала террористическую деятельность и высказывалась против специальной военной операции Российской Федерации.
Суд приговорил её к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Также омичку лишили права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете, на форумах, в группах и чатах, включая мессенджеры, на срок три года.
Приговор пока не вступил в законную силу.