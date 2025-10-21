Ричмонд
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в передаче данных СБУ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала видео задержания в Москве подозреваемого в передаче СБУ данных о российских военных объектах.

Ранее в спецслужбе сообщил, что в Москве задержан подозреваемый в передаче Украине сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ, а также в предоставлении координат местности для наведения ракет и БПЛА.

На кадрах показан момент задержания подозреваемого на улице города.

