ФСБ показала видео задержания подозреваемого в передаче данных СБУ

Ранее в спецслужбе сообщил, что в Москве задержан подозреваемый в передаче Украине сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ, а также в предоставлении координат местности для наведения ракет и БПЛА.
На кадрах показан момент задержания подозреваемого на улице города.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше