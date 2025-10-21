В Приморье женщина, выдававшая себя за ведунью, пойдет под суд за снятие порчи

В поле зрения сотрудников правоохранительных органов подозреваемая попадает не первый раз. Два года она уже была осуждена за подобное преступление. Сейчас она снова стала фигуранткой уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в прокуратуре Приморского края.
Следствие располагает данными, что подозреваемая убедила жительницу села Осиновка, что на нее навели порчу, а потом провела некий обряд за 20 тысяч рублей.
Ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме в ходе расследования. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.