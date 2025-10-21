ФСБ задержала в Москве пособника Киева, передававшего координаты ПВО

Следствие установило, что в 2019—2020 годах подозреваемый выезжал на территорию Украины. Там он не только участвовал в политических акциях и устанавливал контакты с военными ВСУ и членами запрещенных националистических формирований, но и встречался с сотрудниками СБУ.