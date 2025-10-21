ФСБ задержала в Москве пособника Киева, передававшего координаты ПВО

По данным ведомства, после начала специальной военной операции фигурант собирал и передавал через мессенджер Telegram сведения о расположении средств противовоздушной обороны и других объектов Минобороны РФ в Московской области и Краснодарском крае.
Помимо информации о средствах ПВО, задержанный также предоставлял украинским кураторам точные координаты местности, которые могли быть использованы для наведения ракетных ударов и дронов.
Следствие установило, что в 2019—2020 годах подозреваемый выезжал на территорию Украины. Там он не только участвовал в политических акциях и устанавливал контакты с военными ВСУ и членами запрещенных националистических формирований, но и встречался с сотрудниками СБУ.
Следственный отдел УФСБ России по Москве и Московской области возбудил уголовное дело по статье «Государственная измена». Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В связи с задержанием ФСБ России в очередной раз напомнила гражданам о том, что спецслужбы Украины активно вербуют россиян в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах.
В ведомстве призвали граждан к бдительности и нетерпимости к провокациям в интернете, чтобы избежать необдуманных противозаконных действий, за которые наступает уголовная ответственность.