ФСБ задержала в Москве пособника Киева, передававшего координаты ПВО

В Москве арестован украинский агент, который отправлял через мессенджер координаты ПВО и других военных объектов в двух регионах. Как выяснилось, задержанный имел связи с ВСУ и СБУ с 2019 года.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности задержала в Москве гражданина России по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, после начала специальной военной операции фигурант собирал и передавал через мессенджер Telegram сведения о расположении средств противовоздушной обороны и других объектов Минобороны РФ в Московской области и Краснодарском крае.

Помимо информации о средствах ПВО, задержанный также предоставлял украинским кураторам точные координаты местности, которые могли быть использованы для наведения ракетных ударов и дронов.

Следствие установило, что в 2019—2020 годах подозреваемый выезжал на территорию Украины. Там он не только участвовал в политических акциях и устанавливал контакты с военными ВСУ и членами запрещенных националистических формирований, но и встречался с сотрудниками СБУ.

Следственный отдел УФСБ России по Москве и Московской области возбудил уголовное дело по статье «Государственная измена». Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с задержанием ФСБ России в очередной раз напомнила гражданам о том, что спецслужбы Украины активно вербуют россиян в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах.

В ведомстве призвали граждан к бдительности и нетерпимости к провокациям в интернете, чтобы избежать необдуманных противозаконных действий, за которые наступает уголовная ответственность.