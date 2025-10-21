Под Новосибирском грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на путях

По данным транспортной полиции, машинист заранее заметил сидящего на путях человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако мужчина не отреагировал на приближающийся состав. Избежать столкновения не удалось — 31-летний местный житель скончался на месте.