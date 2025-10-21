Под Новосибирском грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на путях

По данным транспортной полиции, машинист заранее заметил сидящего на путях человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако мужчина не отреагировал на приближающийся состав. Избежать столкновения не удалось — 31-летний местный житель скончался на месте.
Материалы проверки направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для принятия процессуального решения.
В транспортной полиции напомнили, что железная дорога — зона повышенной опасности, и пренебрежение правилами нахождения на путях может привести к трагическим последствиям.