Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на путях

Вечером 20 октября на перегоне между станциями Чик и Обь под Новосибирском грузовой поезд сбил насмерть мужчину.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

По данным транспортной полиции, машинист заранее заметил сидящего на путях человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако мужчина не отреагировал на приближающийся состав. Избежать столкновения не удалось — 31-летний местный житель скончался на месте.

Материалы проверки направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для принятия процессуального решения.

В транспортной полиции напомнили, что железная дорога — зона повышенной опасности, и пренебрежение правилами нахождения на путях может привести к трагическим последствиям.