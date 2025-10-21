Ричмонд
В Иркутске велосипедист наехал на собаку на глазах у хозяйки, инцидент попал на видео

Полицейские ищут свидетелей произошедшего на набережной.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На набережной в Иркутске велосипедист сбил небольшую собаку, которая находилась на поводке под присмотром своей хозяйки. Шокирующие кадры с моментом наезда распространились в социальных сетях.

На видео можно заметить, как велосипедист, не снижая скорости, приближается к прохожим и проезжает колесами прямо по питомцу. Женщина сразу же побежала за испуганной собакой.

— Прямого обращения в полицию с заявлением об этом происшествии не поступало, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Несмотря на отсутствие официального заявления, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.