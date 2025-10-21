На Кубани третьи сутки ищут пропавшую семью с собакой

В Краснодарском крае третьи сутки идет поиск Нины и Анатолия Шабановых. 18 октября в хуторе Тхамаха Северского района они вместе с собакой породы терьер пошли в лес за грибами и до сих пор не вернулись. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края в своем Telegram-канале.