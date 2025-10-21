На Кубани третьи сутки ищут пропавшую семью с собакой

Волонтеры прочесывают лес, отрабатывают природные ловушки и места возможного укрытия от непогоды. Жителей региона призывают присоединиться к поискам пропавшей семьи.
Выезд на поиски запланирован сегодня, 21 октября, в 10:00. Место сбора — в хуторе Тхамаха, на улице Школьной, 28. Координаты — 44.60517 38.85758. При себе необходимо иметь фонари, аккумуляторы, воду и перекус. Связаться с волонтерами поискового отряда можно по телефону 89667947473.
«Каждый из нас может стать тем человеком, который поможет найти их. Каждая пара рук, каждый дополнительный взгляд могут оказаться решающими», — говорится в сообщении.