Женщина и подросток погибли в ДТП с лесовозом в Челябинской области

ДТП произошло в 07:50 21 октября на 286 километре дороги «Бирск — Тастуба — Сатка» в Саткинском районе. По предварительным данным, водитель пустого лесовоза при движении на спуск на мокром асфальте не справился с управлением, грузовой автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой.
За рулём легковой машины была 58-летняя женщина, она погибла. Также скончалась её несовершеннолетняя пассажирка.
Ранее мы рассказывали, что в Копейске ВАЗ-211440 врезался в фуру. В результате ДТП пострадали четыре человека, которые находились в легковом автомобиле.