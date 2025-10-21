Женщина и подросток погибли в ДТП с лесовозом в Челябинской области

ДТП произошло в 07:50 21 октября на 286 километре дороги «Бирск — Тастуба — Сатка» в Саткинском районе. По предварительным данным, водитель пустого лесовоза при движении на спуск на мокром асфальте не справился с управлением, грузовой автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой.