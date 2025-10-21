Ричмонд
Женщина и подросток погибли в ДТП с лесовозом в Челябинской области

В Челябинской области водитель лесовоза не справился с управлением и столкнулся с Hyundai ix35. В результате ДТП погибли 58-летняя женщина и 13-летняя девочка. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Источник: Pchela.News

ДТП произошло в 07:50 21 октября на 286 километре дороги «Бирск — Тастуба — Сатка» в Саткинском районе. По предварительным данным, водитель пустого лесовоза при движении на спуск на мокром асфальте не справился с управлением, грузовой автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой.

За рулём легковой машины была 58-летняя женщина, она погибла. Также скончалась её несовершеннолетняя пассажирка.

Ранее мы рассказывали, что в Копейске ВАЗ-211440 врезался в фуру. В результате ДТП пострадали четыре человека, которые находились в легковом автомобиле.