В Приморье сборщик шишек выжил после нападения медведя

В Приморье медики спасли мужчину, на которого напал бурый медведь. От хищника сборщик шишек страдает уже второй раз в жизни.

Как сообщили в Находкинской городской больнице, 49-летний мужчина столкнулся с медведем в лесу примерно в восьми километрах от села Лазо. Зверь атаковал свою жертву, но быстро потерял интерес, потому что был сыт. Пострадавший смог самостоятельно выбраться из леса.

Истекающего кровью мужчину доставили в больницу с обширными рваными ранами головы и тела, переломами лицевых костей и повреждением глаза. Пациента экстренно прооперировали.

Мужчина пришел в себя и рассказал, что это уже второй раз, когда ему спасают жизнь после встречи с медведем. До этого он попадал в лапы хищника десять лет назад.