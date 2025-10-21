В Приморье сборщик шишек выжил после нападения медведя

Как сообщили в Находкинской городской больнице, 49-летний мужчина столкнулся с медведем в лесу примерно в восьми километрах от села Лазо. Зверь атаковал свою жертву, но быстро потерял интерес, потому что был сыт. Пострадавший смог самостоятельно выбраться из леса.
Истекающего кровью мужчину доставили в больницу с обширными рваными ранами головы и тела, переломами лицевых костей и повреждением глаза. Пациента экстренно прооперировали.
Мужчина пришел в себя и рассказал, что это уже второй раз, когда ему спасают жизнь после встречи с медведем. До этого он попадал в лапы хищника десять лет назад.