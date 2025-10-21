В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за массового мора рыбы в реке Иса

После проверки, проведенной Нижнетагильской природоохранной прокуратурой, возбудили уголовное дело из-за массового мора рыбы в реке Исе. Это произошло из-за загрязнения воды, в которой выявили значительное превышение аммоний-ионов и нитрит-ионов.