В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за массового мора рыбы в реке Иса

Загрязнение реки Иса в Нижнем Тагиле повлекло массовый мор рыбы.

Источник: Комсомольская правда

После проверки, проведенной Нижнетагильской природоохранной прокуратурой, возбудили уголовное дело из-за массового мора рыбы в реке Исе. Это произошло из-за загрязнения воды, в которой выявили значительное превышение аммоний-ионов и нитрит-ионов.

— По результатам проведенных научных исследований и испытаний установлено, что количество погибшей рыбы составило свыше 37,4 тысяч штук, общая масса погибшей рыбы — свыше 1,3 тонны, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Согласно расчетам, животному миру причинен ущерб в 5,6 миллиона рублей. Природоохранный прокурор направил материалы в следственные органы, после чего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 250 УК РФ «Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных».

Напомним, что в июне 2024 года межрайонная природоохранная прокуратура Свердловской области провела проверку после массового мора рыбы в реке Чусовая. Это обнаружили жители поселка Билимбай.