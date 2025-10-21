Ричмонд
В Новосибирске пенсионерке вернули более миллиона рублей, похищенных мошенниками

Пожилая женщина под воздействием обмана перевела деньги жительнице Кемеровской области.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска добилась в суде возврата 1,1 миллиона рублей, похищенных у 71-летней женщины телефонными мошенниками. Пенсионерка под воздействием обмана перевела свои сбережения на банковский счет злоумышленницы — 20-летней жительницы Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Решение суда исполнено под контролем прокуратуры. Работа по защите прав граждан, пострадавших от мошенников, продолжается.

Прокуратура напоминает: не сообщайте личные данные незнакомцам, представляющимся сотрудниками банков или госорганов, и при сомнениях звоните по официальным номерам.