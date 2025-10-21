В Новосибирске пенсионерке вернули более миллиона рублей, похищенных мошенниками

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска добилась в суде возврата 1,1 миллиона рублей, похищенных у 71-летней женщины телефонными мошенниками. Пенсионерка под воздействием обмана перевела свои сбережения на банковский счет злоумышленницы — 20-летней жительницы Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.