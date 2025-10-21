В Новосибирске перевернулась лодка с рыбаками на реке Обь

Сегодня днем на реке Обь в районе Матвеевки перевернулась лодка с двумя рыбаками. Об инциденте сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
Экипаж спасателей «Тайфун» выехал на место происшествия, но по прибытии выяснилось, что рыбаки уже были спасены другими людьми. От помощи спасателей пострадавшие отказались.
Спасатели напоминают всем любителям рыбалки о важности соблюдения правил безопасности на воде. Не стоит подвергать себя опасности ради улова: убедитесь, что лодка исправна, надевайте спасательные жилеты и избегайте резких маневров, которые могут привести к опрокидыванию.