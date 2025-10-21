В Новосибирске перевернулась лодка с рыбаками на реке Обь

Спасатели напоминают всем любителям рыбалки о важности соблюдения правил безопасности на воде. Не стоит подвергать себя опасности ради улова: убедитесь, что лодка исправна, надевайте спасательные жилеты и избегайте резких маневров, которые могут привести к опрокидыванию.