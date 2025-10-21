Ричмонд
Жителя Тюменской области осудили на 15 лет за передачу данных ВСУ за биткоины

Тюменский областной суд признал местного жителя виновным в сборе информации о воинской части и передаче ее представителю Минобороны Украины. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, суд признал тюменца виновным в государственной измене по статье 275 УК РФ и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

— С учетом позиции государственного обвинителя ему назначили наказание в виде лишения свободы на 15 лет со штрафом 100 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год, — сказано в сообщении.

Суд установил, что с января по февраль 2024 года фигурант собрал и передал представителю Минобороны Украины информацию о воинской части в Тюмени, получив за это около 100 долларов в биткоинах, передает ТАСС.

Ранее МВД объявило в розыск офицера Льва Ступникова, который семь месяцев «сливал» ВСУ данные о действиях российской армии. Из-за его поступка могли погибнуть более 200 сослуживцев из РФ. Что известно о предателе и что грозит ему в России, разбиралась «Вечерняя Москва».