Жителя Тюменской области осудили на 15 лет за передачу данных ВСУ за биткоины

По данным пресс-службы, суд признал тюменца виновным в государственной измене по статье 275 УК РФ и приговорил его к 15 годам лишения свободы.
— С учетом позиции государственного обвинителя ему назначили наказание в виде лишения свободы на 15 лет со штрафом 100 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год, — сказано в сообщении.
Суд установил, что с января по февраль 2024 года фигурант собрал и передал представителю Минобороны Украины информацию о воинской части в Тюмени, получив за это около 100 долларов в биткоинах, передает ТАСС.
Ранее МВД объявило в розыск офицера Льва Ступникова, который семь месяцев «сливал» ВСУ данные о действиях российской армии. Из-за его поступка могли погибнуть более 200 сослуживцев из РФ. Что известно о предателе и что грозит ему в России, разбиралась «Вечерняя Москва».