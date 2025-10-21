Пассажиры рейса Уфа — Тюмень на трое суток застряли в аэропорту

«В 23.00 19 октября нас согнали в аэропорт и сказали, что прилетел запасной борт, прогреют двигатель и мы полетим в 1.00 20 октября. Вы уже догадались? Мы не вылетели. Представители авиакомпании трубки не брали, а мы спали, как бомжи, на сиденьях и ждали до 4.25. Объявили посадку. Прилетел “кукурузник”, и при посадке нас уверили, что самолет исправен, но, увы, через 15 минут отказал генератор, погас свет, и мы еще минут 15 не могли выбраться из самолета», — утверждает пассажирка.