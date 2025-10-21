Пассажиры рейса Уфа — Тюмень на трое суток застряли в аэропорту

Пассажиры рейса авиакомпании «Ютэйр» третьи сутки ждут вылета в Тюмень. Как сообщила в соцсетях одна из пассажирок, время и дату вылета меняли уже более 10 раз, поэтому их постоянно то выселяют, то обратно заселяют в гостиницу.
Изначально самолет должен был вылететь из Уфы около 18 часов 19 октября. Затем представители авиакомпании сообщили, что самолет задерживается из-за технической неисправности, поэтому вылет переносится на более позднее время. Пассажиры прождали в аэропорту до 4 часов утра следующего дня, но вылететь так и не смогли.
«В 23.00 19 октября нас согнали в аэропорт и сказали, что прилетел запасной борт, прогреют двигатель и мы полетим в 1.00 20 октября. Вы уже догадались? Мы не вылетели. Представители авиакомпании трубки не брали, а мы спали, как бомжи, на сиденьях и ждали до 4.25. Объявили посадку. Прилетел “кукурузник”, и при посадке нас уверили, что самолет исправен, но, увы, через 15 минут отказал генератор, погас свет, и мы еще минут 15 не могли выбраться из самолета», — утверждает пассажирка.
Утром 20 октября людей заселили в гостиницу, затем ближе к ночи вновь пригласили в аэропорт якобы на скорую посадку. В итоге пассажиры прождали всю ночь, но так до сих пор и не улетели.
В пресс-службе уфимского аэропорта пояснили, что рейс задерживается по независящим от них причинам.
«Все пассажиры были в полном объеме обеспечены сервисом в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил, а также получили SMS-уведомление от авиакомпании. Вылет рейса запланирован на 21 октября в 13.10. Для оперативного выполнения рейса будет задействован резервный борт Boeing 737−500», — уточнили в столичной авиагавани.
«Башинформ» также направил официальный запрос в авиакомпанию «Ютэйр». Мы опубликуем ответ, как только его получим.