Следком Челябинска возобновил дело о смерти младенца, набитого ветошью

В Челябинске вновь начали расследование уголовного дела о халатности по факту смерти новорожденного мальчика, тело которого, по словам родителей, было «набито тряпками». Постановление о прекращении дела отменили после обращения Елены и Дмитрия Ершовых и их юриста Людмилы Лузановой. Ранее следствие не нашло состава преступления в действиях сотрудников областного патологоанатомического бюро.