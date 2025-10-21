Ричмонд
Следком Челябинска возобновил дело о смерти младенца, набитого ветошью

Родители добились пересмотра расследования после прекращения дела о халатности в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске вновь начали расследование уголовного дела о халатности по факту смерти новорожденного мальчика, тело которого, по словам родителей, было «набито тряпками». Постановление о прекращении дела отменили после обращения Елены и Дмитрия Ершовых и их юриста Людмилы Лузановой. Ранее следствие не нашло состава преступления в действиях сотрудников областного патологоанатомического бюро.

— По результатам изучения уголовного дела и проведения в следственном управлении по Челябинской области личного приёма Ершова Д. установлено, что расследование проведено не в полном объеме, — говорится в постановлении об отмене прекращения уголовного дела.

Теперь следователи проведут дополнительные действия и проверят обстоятельства исчезновения органов ребенка. Семья Ершовых уверена, что смерть сына могла быть связана с ошибкой врачей, и намерена добиваться полного выяснения причин трагедии. Об этом сообщает pchela.news.