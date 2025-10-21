87-летнего пенсионера пятый день ищут в Нижнем Тагиле

«За трое суток поиска было пройдено более 300 километров пути в городской и и лесной среде, расклеено 300 ориентировок. В поиске приняли участие более 40 человек, — рассказали в “Лиза Алерт”. — К сожалению, найти Анатолия Ивановича до сих пор не удается, но участники поиска не опускают руки и намерены бороться до самого конца».