87-летнего пенсионера пятый день ищут в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полицейские, добровольцы поисковых отрядов и неравнодушные жители продолжают поиски 87-летнего Анатолия Кузнецова, который ушел на прогулку еще 17 октября и до сих пор не вернулся домой.
«За трое суток поиска было пройдено более 300 километров пути в городской и и лесной среде, расклеено 300 ориентировок. В поиске приняли участие более 40 человек, — рассказали в “Лиза Алерт”. — К сожалению, найти Анатолия Ивановича до сих пор не удается, но участники поиска не опускают руки и намерены бороться до самого конца».
Приметы Анатолия Ивановича: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в синюю джинсовую куртку с белым воротником, синие штаны, черные кроссовки и коричневую шапку.
Сообщить информацию о пропавшем пенсионере можно по телефонам: 88007005452, 89222057200 или на линию 112.