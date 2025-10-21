Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ужас в Бельцах: Мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от страшного пожара

Хозяин пострадавшей квартиры, охваченный паникой, попытался спастись, выпрыгнул из окна.

Источник: Комсомольская правда

В Бельцах в ночь на 21 октября 2025 произошёл крупный пожар в жилом доме.

Из здания были эвакуированы 20 человек, среди них — пятеро детей.

Хозяин пострадавшей квартиры, охваченный паникой, попытался спастись, выпрыгнув из окна. Мужчина получил ожоги II-III степени примерно на 50% поверхности тела и травматический шок.

Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего доставили в Городскую больницу Бельц.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание к 04:57, однако имущество внутри квартиры уничтожено полностью.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливают специалисты.