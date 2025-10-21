Ужас в Бельцах: Мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от страшного пожара

В Бельцах в ночь на 21 октября 2025 произошёл крупный пожар в жилом доме.
Из здания были эвакуированы 20 человек, среди них — пятеро детей.
Хозяин пострадавшей квартиры, охваченный паникой, попытался спастись, выпрыгнув из окна. Мужчина получил ожоги II-III степени примерно на 50% поверхности тела и травматический шок.
Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего доставили в Городскую больницу Бельц.
Пожарные полностью ликвидировали возгорание к 04:57, однако имущество внутри квартиры уничтожено полностью.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливают специалисты.