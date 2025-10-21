Челябинец пырнул ножом мужчину, поругавшегося в магазине с его подругой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Тракторозаводском районе.
В полицию поступило сообщение из больницы. Медработники рассказали, что к ним с ножевыми ранениями брюшной полости поступил 30-летний мужчина.
Пациент был доставлен бригадой скорой медпомощи из собственной квартиры, расположенной в доме по улице Танкистов.
«По “горячим следам” полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель, проживающим в соседнем доме», — отметили в городском УМВД.
Как установили оперативники, незадолго до преступления в одном из магазинов у потерпевшего и женщиной возник словесный конфликт, о котором она рассказала своему знакомому.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.