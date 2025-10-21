Житель Тайшетского района осужден за убийство знакомого во время застолья

Житель Тайшетского района осужден за жестокое убийство знакомого во время застолья. Это случилось 7 декабря 2024 года, когда обвиняемый вместе со своей сожительницей пошел в гости к своей сестре и ее мужу. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, во время распития спиртных напитков между хозяином квартиры и гостем начался конфликт из-за личной неприязни.