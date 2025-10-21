Ричмонд
Житель Тайшетского района осужден за убийство знакомого во время застолья

Подсудимый схватил нож и нанес мужу сестры множество ударов в шею и грудь сзади.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Тайшетского района осужден за жестокое убийство знакомого во время застолья. Это случилось 7 декабря 2024 года, когда обвиняемый вместе со своей сожительницей пошел в гости к своей сестре и ее мужу. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, во время распития спиртных напитков между хозяином квартиры и гостем начался конфликт из-за личной неприязни.

— Подсудимый, находясь на кухне, схватил нож и нанес знакомому множество ударов в шею и грудь сзади. От полученных ранений 38-летний пострадавший умер на месте, — уточнили в пресс-службе ведомства.

После совершения убийства, мужчина и его спутница скрылись, уехав к себе домой в поселок Березовка. На следующий день подозреваемого задержали полицейские. По решению суда он был помещен под стражу. Обвиняемый признал свою вину. Суд приговорил 35-летнего виновного к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.