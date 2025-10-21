71-летний мужчина ушел из дома и пропал в Иркутске

IrkutskMedia, 21 октября. В Иркутске правоохранители устанавливают местонахождение 71-летнего Вячеслава Егорова. В полицию обратилась местная жительница. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, женщина рассказала, что ее муж вышел из дома, расположенного в микрорайоне Ершовском, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Приметы разыскиваемого: на вид 70−75 лет, рост около 180 см, крупного телосложения, седые волосы, голубые глаза.
Был одет в черную кожаную куртку, синие свитер и джинсы, черные ботинки и кепку.
По информации оперативников, последний раз мужчину видели в магазине «Пятак» в Юбилейном.
В случае, если вам что-либо известно о местонахождении Вячеслава Егорова, незамедлительно проинформируйте полицию по телефонам: