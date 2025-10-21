71-летний мужчина ушел из дома и пропал в Иркутске

IrkutskMedia, 21 октября. В Иркутске правоохранители устанавливают местонахождение 71-летнего Вячеслава Егорова. В полицию обратилась местная жительница. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, женщина рассказала, что ее муж вышел из дома, расположенного в микрорайоне Ершовском, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.