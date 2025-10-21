Ричмонд
71-летний мужчина ушел из дома и пропал в Иркутске

В полицию обратилась жена пенсионера.

Источник: ГУ МВД

IrkutskMedia, 21 октября. В Иркутске правоохранители устанавливают местонахождение 71-летнего Вячеслава Егорова. В полицию обратилась местная жительница. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, женщина рассказала, что ее муж вышел из дома, расположенного в микрорайоне Ершовском, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 70−75 лет, рост около 180 см, крупного телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Был одет в черную кожаную куртку, синие свитер и джинсы, черные ботинки и кепку.

По информации оперативников, последний раз мужчину видели в магазине «Пятак» в Юбилейном.

В случае, если вам что-либо известно о местонахождении Вячеслава Егорова, незамедлительно проинформируйте полицию по телефонам: 8 (3952) 42−04−51, 8 (924) 608−88−92 или 102 с любого оператора связи. Волонтеры: 8 (993) 944−28−04, 8 (914) 007−02−73.