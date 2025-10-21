Ричмонд
Неизвестный запустил беспилотник в Ленобласти, из-за чего объявили тревогу

Инцидент произошел в Кингисеппском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в небе над Ленинградской областью объявили воздушную опасность из-за возможного появления беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что осторожнее следует быть жителям Кингисеппского района. Однако спустя непродолжительное время он отменил тревогу.

— Зафиксирован несанкционированный запуск БПЛА. В отношении физического лица, осуществившего запуск, примут административные меры, — пояснил Дрозденко.

На протяжении этого времени в районе занижали скорость мобильного интернета до 2G. Но все обошлось, теперь он снова работает в привычном режиме.

Напомним, этим летом власти Ленинградской области усилили меры безопасности. Так, например, при проведении массовых мероприятий на места стали отправлять машины РЭБ, а автомобили, въезжающие во внутренние дворы и стоянки органов власти, управлений и правительственных зданий, начали досматривать, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».

