Неизвестный запустил беспилотник в Ленобласти, из-за чего объявили тревогу

Сегодня утром в небе над Ленинградской областью объявили воздушную опасность из-за возможного появления беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что осторожнее следует быть жителям Кингисеппского района. Однако спустя непродолжительное время он отменил тревогу.
— Зафиксирован несанкционированный запуск БПЛА. В отношении физического лица, осуществившего запуск, примут административные меры, — пояснил Дрозденко.
На протяжении этого времени в районе занижали скорость мобильного интернета до 2G. Но все обошлось, теперь он снова работает в привычном режиме.
Напомним, этим летом власти Ленинградской области усилили меры безопасности. Так, например, при проведении массовых мероприятий на места стали отправлять машины РЭБ, а автомобили, въезжающие во внутренние дворы и стоянки органов власти, управлений и правительственных зданий, начали досматривать, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».