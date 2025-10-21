В Челябинской области женщину развели на 2 млн от имени налоговой службы

Под диктовку мошенников женщина в течение недели переводила крупные суммы денег, которые накопила, взяла в долг у родных и в кредит. «В банке сотрудница провела беседу с клиенткой об участившихся случаях мошенничества, поинтересовалась, не оказывают ли на нее давление третьи лица. По рекомендации аферистов, потерпевшая сослалась на нужду в средствах в связи с начатым ремонтом квартиры», — уточнили в полиции.