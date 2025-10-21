В Челябинской области женщину развели на 2 млн от имени налоговой службы

В Челябинской области женщину развели на 2 млн рублей от имени налоговой службы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Златоусте. Там в полицию обратилась 38-летняя местная жительница.
«Она перевела мошенникам 2 млн и еще 5 тыс. рублей, большая часть из которых — средства, взятые в долг и в кредит», — рассказали стражи порядка.
Началась история еще 11 октября, когда неизвестная позвонила женщине и представилась сотрудницей налоговой службы. Собеседница сообщила об ошибках в поданной декларации и необходимости записаться на прием лично, а для этого необходимо назвать код из SMS — те самые четыре цифры, с которых начинается стандартная схема любого дистанционного обмана.
Далее по сценарию: письмо от портала «Госуслуги» о взломе аккаунта, диалог со специалистом «горячей линии», липовые сотрудник Центробанка и «майор отдела по террористическим вопросам». Так жительница Златоуста рассказывает о личных накоплениях и кредитной истории. В итоге ее убеждают в том, что необходимо «задекларировать» купюры, все средства перевести на «безопасный счет».
Под диктовку мошенников женщина в течение недели переводила крупные суммы денег, которые накопила, взяла в долг у родных и в кредит. «В банке сотрудница провела беседу с клиенткой об участившихся случаях мошенничества, поинтересовалась, не оказывают ли на нее давление третьи лица. По рекомендации аферистов, потерпевшая сослалась на нужду в средствах в связи с начатым ремонтом квартиры», — уточнили в полиции.