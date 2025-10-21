Осужденный экс-президент Франции Саркози прибыл в тюрьму. Фото и видео

25 сентября суд приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года (он тогда баллотировался впервые и победил) властями Ливии.