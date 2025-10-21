Ричмонд
Приговор вынесли мужчине за кровавое убийство мужа своей сестры в Тайшете

Фигурант дела зарезал родственника во время ссоры.

Источник: Freepik

IrkutskMedia, 21 октября. Суд вынес приговор по делу об убийстве 38-летнего мужчины в одном из домов в Тайшете. Преступление совершил 35-летний местный житель во время пьяной ссоры в декабре 2024 года. Известно, что фигурант дела зарезал жертву, после чего уехал с места происшествия.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что осужденный вместе со своей сожительницей приехал в гости к своей сестре. Компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между фигурантом дела и супругом его сестры произошел конфликт. Местный житель, находясь с оппонентом на кухне, схватил нож и два раза вонзил его в спину мужа сестры. После он вместе с сожительницей уехал домой. Раненный мужчина скончался на месте.

По информации прокуратуры, сотрудники полиции задержали фигуранта дела на следующей день после убийства. По решению суда его поместили под стражу. В рамках расследования он написал явку с повинной.

Суд с учетом собранных доказательств назначил мужчине 7 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Иркутске Ленинский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая спустя девять лет призналась в убийстве бывшего сожителя. Женщина обратилась в полицию в 2024 году, не выдержав угрызений совести.