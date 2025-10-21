Приговор вынесли мужчине за кровавое убийство мужа своей сестры в Тайшете

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что осужденный вместе со своей сожительницей приехал в гости к своей сестре. Компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между фигурантом дела и супругом его сестры произошел конфликт. Местный житель, находясь с оппонентом на кухне, схватил нож и два раза вонзил его в спину мужа сестры. После он вместе с сожительницей уехал домой. Раненный мужчина скончался на месте.